Esplosione Ravanusa | procuratore | “Scoppio provocato da bolla di gas”

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’inchiesta per la strage avvenuta a(Agrigento) dopo l’di sabato sera che ha9 morti è, al momento, a carico di ignoti. Lo rende noto ildi Agrigento Luigi Patronaggio che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. “Gli unici avvisi sono stati notificati alle parti offese in relazione agli atti irripetibili effettuati”, spiega il magistrato. Patronaggio spiega anche che “è possibile fin d’ora affermare che l’sia stata prodotta da una ‘’ o ‘camera’ di metano innescata da una casuale scintilla”. “A seguito dell’e dei relativi crolli avvenuti inla sera del giorno 11 dicembre questo Ufficio ha “aperto” un fascicolo a carico di “ignoti” per i reati di disastro ...

Advertising

poliziadistato : Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime di #Ravanusa (Agrigento) per dar loro l'ultimo sa… - _Carabinieri_ : Con rinnovato cordoglio, l'Arma si stringe compatta attorno ai familiari delle vittime dell'esplosione di #Ravanusa… - emergenzavvf : #Ravanusa (AG), si sono svolti oggi i funerali delle vittime dell’esplosione di sabato. Commozione dei tanti… - SiciliaTV : L’esplosione nel quartiere Mastro Dominici a Ravanusa, che ha provocato la morte di nove persone,... #esplosione… - siciliafeed : Ravanusa: ipotesi Procura su cause esplosione, bolla metano -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

- 'L'è stata prodotta da una 'bolla' o 'camera' di metano innescata da una casuale scintilla'. A fare chiarezza, in maniera ufficiale, sulle cause dell'inferno di via ...La causa dell'e l'inchiesta in corso L'inchiesta per la strage avvenuta a(Agrigento) dopo l'di sabato sera che ha provocato 9 morti è, al momento, a carico di ignoti. ...L'esplosione di Ravanusa “è stata prodotta da una 'bolla' o 'camera' di metano innescata da una casuale scintilla”. A fare chiarezza in maniera ufficiale sulle cause dell'inferno di via Trilussa è il ...A Ravanusa ieri è stato il tempo di dire addio alle 10 vite spezzate dalla terribile esplosione di sabato. Le parole dell'arcivescovo di Agrigento invitato alla riflessione.