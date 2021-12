Diffidati Bologna-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista del Cagliari

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sono due i giocatori dellanella lista deiprima di scendere in campo contro ile indell’ultimo incontro dell’anno di Serie A contro il. Sono Danilo, che però è anche infortunato, e Juan Cuadrado, pedina fondamentale sulla fascia destra per Allegri, che si ritroverebbe in grave difficoltà per la formazione contro i sardi qualora il suo colombiano dovesse rimediare un cartellino giallo in casa dei felsinei. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, i diffidati bianconeri a rischio squalifica - MondoBN : VERSO BOLOGNA – JUVENTUS, Un diffidato - TUTTOJUVE_COM : Bologna-Juventus, due i diffidati per i bianconeri - gilnar76 : Diffidati Bologna Juve: chi è a rischio squalifica al Dall’Ara #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Diffidati Bologna Juve: chi è a rischio squalifica al Dall'Ara - -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Bologna

SPORTFACE.IT

La sfida di domani tra Juve e, valida per la 18giornata di campionato di Serie A, vede infatti cinque giocatori nell'elenco deitra cui Juan Cuadrado , che potrebbe partire ...Sono due i giocatori della Juventus nella lista deiprima di scendere in campo contro ile in vista dell'ultimo incontro dell'anno di Serie A contro il Cagliari. Sono Danilo, che però è anche infortunato, e Juan Cuadrado, pedina ...Sono due i giocatori della Juventus nella lista dei diffidati prima di scendere in campo contro il Bologna e in vista dell’ultimo incontro dell’anno di Serie A contro il Cagliari. Sono Danilo, che per ...Martedì prossimo la Juventus ospiterà il Cagliari all'Allianz Stadium. Tra le fila dei rossoblù non ci sono giocatori a rischio squalifica: l'unico ...