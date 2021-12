De Laurentiis: “In Italia concorrenza sleale, i responsabili sono loro!” (Di sabato 18 dicembre 2021) Intervento ai microfoni del programma di Rai tre, Report, Aurelio De Laurentiis si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il patron del Napoli si è espresso in maniera decisa sulla situazione attuale del sistema calcio Italiano: “Noi del Napoli siamo tra i pochi club coi conti in ordine, in Italia ce ne sono anche altri, come ad esempio la Fiorentina. Esiste una concorrenza sleale? Non devo dirlo io, ci si arriva da soli“ De Laurentiis, Serie A, Lega Calcio In seguito, ha proseguito lo sfogo attribuendo le colpe alle organizzazioni sovrane del calcio in Italia, che proprio qualche giorno fa avevano organizzato un’assemblea a cui De Laurentiis aveva partecipato: “Questa è responsabilità della ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Intervento ai microfoni del programma di Rai tre, Report, Aurelio Desi è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il patron del Napoli si è espresso in maniera decisa sulla situazione attuale del sistema calciono: “Noi del Napoli siamo tra i pochi club coi conti in ordine, ince neanche altri, come ad esempio la Fiorentina. Esiste una? Non devo dirlo io, ci si arriva da soli“ De, Serie A, Lega Calcio In seguito, ha proseguito lo sfogo attribuendo le colpe alle organizzazioni sovrane del calcio in, che proprio qualche giorno fa avevano organizzato un’assemblea a cui Deaveva partecipato: “Questa ètà della ...

