Convocati Spezia per l’Empoli: quattro assenti tra i bianconeri (Di sabato 18 dicembre 2021) Convocati Spezia per l’Empoli: le scelte del tecnico Thiago Motta in vista del prossimo match di Serie A Lo Spezia ha diramato la lista dei Convocati per l’Empoli. Ci sono Antiste e Nzola, assenti Sala, Bourabia, Podgoreanu e Salcedo. L’elenco completo: Portieri: Zoet, Provedel, Zovko.Difensori: Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Amian, Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bertola.Centrocampisti: Kovalenko, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba.Attaccanti: Manaj, Gyasi, Nzola, Colley, Antiste, Strelec. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021)per: le scelte del tecnico Thiago Motta in vista del prossimo match di Serie A Loha diramato la lista deiper. Ci sono Antiste e Nzola,Sala, Bourabia, Podgoreanu e Salcedo. L’elenco completo: Portieri: Zoet, Provedel, Zovko.Difensori: Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Amian, Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bertola.Centrocampisti: Kovalenko, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba.Attaccanti: Manaj, Gyasi, Nzola, Colley, Antiste, Strelec. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Convocati Spezia: ritorna Nzola, a casa Sala e Salcedo: Ecco i convocati dello Spezia per la partita di domani cont… - ItalianSerieA : New post: COPPA ITALIA FRECCIAROSSA – I CONVOCATI DELLO SPEZIA - LiguriaNotizie : Spezia, 23 convocati per la Coppa contro il Lecce: torna Nzola - tabellamercatob : Sedicesimi di finale #CoppaItaliaFrecciarossa Oggi ultime due partite: in campo il #Lecce, unica #SerieB Alle 18.… - CalcioNews24 : #Spezia, i convocati per la gara con il #Lecce ?? -