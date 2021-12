(Di sabato 18 dicembre 2021) Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "unadaed è stato fatto. Ora ne abbiamo altre da giocare...". Lo ha detto all'Adnkronos ilMassimo, il Comandante del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro, parlando dell'arresto del bandito Grazianoeseguito la notte scorsa dai Carabinieri a Desulo, in provincia di Nuoro. Al suo arrivo a Nuoro, il 24 settembre del 2020, ilaveva detto: "Abbiamo diverse priorità operative sulle quali puntare tra le quali c'è la caccia al latitante Graziano. Su queste priorità investiremo tutti i nostri sforzi per dare risposte". E la risposta è arrivata questa notte con la cattura del latitante, che dormiva, vestito, nell'abitazione di ...

Advertising

TV7Benevento : Colonnello Cucchini: 'Mesina? Avevamo una partita da chiudere'... - italiaserait : Colonnello Cucchini: “Mesina? Avevamo una partita da chiudere” -

Ultime Notizie dalla rete : Colonnello Cucchini

Adnkronos

“Avevamo una partita da chiudere ed è stato fatto. Ora ne abbiamo altre da giocare…”. Lo ha detto all’Adnkronos il colonnello Massimo Cucchini, il Comandante del Comando provinciale dei Carabinieri di ...Il più famoso esponente del banditismo sardo non si aspettava l'irruzione nella casa di una coppia di cinquantenni di Desulo. Apparso in buona salute, aveva con sé 6 mila euro in contanti ...