Clarissa Selassié non era in studio al Grande Fratello Vip: ecco perché (Di sabato 18 dicembre 2021) Clarissa Selassié su Instagram spiega il motivo della sua assenza alla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip Clarissa Selassié è stata costretta ieri a non prendere parte in studio al Grande Fratello Vip. La principessa su Instagram ne ha spiegato il motivo. Clarissa ha dovuto abbandonare l’esperienza del reality perché eliminata al televoto lo scorso 29 novembre. E adesso è stata presente ad ogni puntata in studio con gli altri eliminati. Ma come ha spiegato, ieri non ha potuto partecipare in quanto è stata a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus, quindi dovrà stare in quarantena. ecco le sue parole dal social: “Ciao a tutti, con ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021)su Instagram spiega il motivo della sua assenza alla diretta di ieri sera delVipè stata costretta ieri a non prendere parte inalVip. La principessa su Instagram ne ha spiegato il motivo.ha dovuto abbandonare l’esperienza del realityeliminata al televoto lo scorso 29 novembre. E adesso è stata presente ad ogni puntata incon gli altri eliminati. Ma come ha spiegato, ieri non ha potuto partecipare in quanto è stata a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus, quindi dovrà stare in quarantena.le sue parole dal social: “Ciao a tutti, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié Perché Clarissa Selassiè non è presente in studio al Grande Fratello Vip? Ecco il motivo ... per quale motivo? Perché Clarissa Selassiè non è in studio al Grande Fratello Vip? A spiegare il perché della sua assenza ci ha pensato proprio Clarissa Selassiè condividendo un post tramite le ...

Jessica Selassié/ Dopo la lite con Lulù, ricorda il papà: 'Se non ci fosse stato...' Jessica Selassié: la lite con la sorella Lulù Da qualche settimana le sorelle Selassié gareggiano da sole dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 . Dopo l'uscita di Clarissa, sono rimaste Jessica e Lulù che nei giorni scorsi sono state protagoniste di un'accesa lite. La ...

