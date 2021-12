Caso Creazzo, FdI all’attacco: «Se a molestare è un tifoso lo si distrugge, se è un un pm si insabbia…» (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è molestatore e molestatore. Quando è un magistrato di peso, meglio non fare troppo rumore. Fa discutere la lieve sanzione decisa dal Csm nei confronti del procuratore capo di Firenze Francesco Creazzo. Autore di molestie sessuali nei confronti di una collega, Alessia Sinatra, sostituto procuratore a Palermo. I fatti, emersi nell’ambito delle arcinote intercettazioni su Palamara, sarebbero avvenuti nel 2015 in un hotel, durante un Convegno di toghe della corrente Unicost. Pm molestatore, Crosetto: tutti zitti, vergogna Fratelli d’Italia denuncia il doppiopesismo rispetto ad altri casi di molestie sessuali. E la sostanziale impunità di certi togati. Durissimo il giudizio che Guido Crosetto affida a Twitter. “Se il molestatore è uno sconosciuto passante che mette la mano sul sedere di una conduttrice tv, si polemizza per settimane e lo si distrugge ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è molestatore e molestatore. Quando è un magistrato di peso, meglio non fare troppo rumore. Fa discutere la lieve sanzione decisa dal Csm nei confronti del procuratore capo di Firenze Francesco. Autore di molestie sessuali nei confronti di una collega, Alessia Sinatra, sostituto procuratore a Palermo. I fatti, emersi nell’ambito delle arcinote intercettazioni su Palamara, sarebbero avvenuti nel 2015 in un hotel, durante un Convegno di toghe della corrente Unicost. Pm molestatore, Crosetto: tutti zitti, vergogna Fratelli d’Italia denuncia il doppiopesismo rispetto ad altri casi di molestie sessuali. E la sostanziale impunità di certi togati. Durissimo il giudizio che Guido Crosetto affida a Twitter. “Se il molestatore è uno sconosciuto passante che mette la mano sul sedere di una conduttrice tv, si polemizza per settimane e lo si...

