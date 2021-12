Bologna - Juventus 0 - 2 | decidono Morata e Cuadrado nella nebbia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Due lampi squarciano ladel Dall'Ara : con un gol per tempo labatte ile, in attesa di Milan - Napoli , accorcia sull' Atalanta , caduta oggi in casa contro la Roma . Il ...

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - JuventusTV : ?? ?????????? ?????????? Il pre #BolognaJuve lo vogliamo vivere insieme a voi ?? L’ospite di oggi? Venite a scoprirlo ?… - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - gilnar76 : Bologna Juventus 0-2: Morata-Cuadrado rilanciano i bianconeri #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - CalcioPillole : Le dichiarazioni del tecnico del #Bologna, Sinisa #Mihajlovic, al termine della sconfitta contro la #Juventus al Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juventus

Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro ilMassimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PESO VITTORIA ...Un gol per tempo, i torinesi passano al Dall'Ara Lavince 2 - 0 sul campo delnell'anticipo della 18esima giornata della Serie A. I bianconeri, grazie al successo esterno, salgono a 31 punti agganciando la Roma provvisoriamente al ...BOLOGNA - Un gol di Morata in avvio e un gran destro di Cuadrado nel secondo tempo consentono alla Juventus di espugnare Bologna. Solidi in difesa e cinici davanti i bianconeri che rispondono al succe ...A Bologna, in un match valido per la 18esima giornata di Serie A, la Juve si impone per 2-0 rilanciandosi in classifica ...