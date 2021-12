Bologna | Di Vaio | «Juve? Belva ferita | ci rende ancor più concentrati»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero, Marco Di, ora capo scout delMarco Diha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro lantus del. Le parole dell’ex attaccante bianconero:NTUS – «Non esiste né esisterà mai unantus “più” battibile. Oggi è unae lati deve far drizzarepiù le antenne perché di gare tende a non sbagliarne più. Diciamo che sta cercando nuovi equilibri e che dentro quelle pieghe di rinnovamento noi dovremo essere bravi a infilarci. Arriviamo da due partite perse: controe Sassuolo sarebbe meglio rispondere vincendone ...

