Avvistamento Ufo: cosa volò sopra il Vaticano nel 1954? (Di sabato 18 dicembre 2021) Uno degli avvistamenti più famosi avvenuti in Italia è stato quello delle formazioni di dischi volanti osservati mentre componevano una croce sopra il Vaticano, il 6 ed il 7 novembre 1954, da parte di Alberto Perego, ex console italiano in Asia ed in America Latina, ma a quei tempi epurato e impiegato presso una fabbrica di acque minerali e bibite. Proprio quegli avvistamenti ne fecero uno studioso di dischi volanti, forse il primo che raggiunse in Italia una certa notorietà dopo aver creato il CISAER (Centro Italiano Studi Aviazione Elettromagnetica). Tutto questo cominciò proprio con la sua esperienza personale, iniziata dal cortile interno della fabbrica, poi proseguito sul terrazzo della “Chinotto Neri”, che riportiamo con le sue parole: “Il 6 novembre, alle 11 del mattino mi trovavo nel quartiere del Tuscolano allorché vidi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021) Uno degli avvistamenti più famosi avvenuti in Italia è stato quello delle formazioni di dischi volanti osservati mentre componevano una croceil, il 6 ed il 7 novembre, da parte di Alberto Perego, ex console italiano in Asia ed in America Latina, ma a quei tempi epurato e impiegato presso una fabbrica di acque minerali e bibite. Proprio quegli avvistamenti ne fecero uno studioso di dischi volanti, forse il primo che raggiunse in Italia una certa notorietà dopo aver creato il CISAER (Centro Italiano Studi Aviazione Elettromagnetica). Tutto questo cominciò proprio con la sua esperienza personale, iniziata dal cortile interno della fabbrica, poi proseguito sul terrazzo della “Chinotto Neri”, che riportiamo con le sue parole: “Il 6 novembre, alle 11 del mattino mi trovavo nel quartiere del Tuscolano allorché vidi ...

