Vaccino: il giudice reintegra infermiera no - vax, l'Asl Roma 6 farà ricorso (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dicembre 2021 " L'infermiera no vax dell'Asl 6 di Roma sospesa dal lavoro è stata riammessa dal giudice. Una sentenza che fa già discutere ."La Asl Roma 6 mi ha comunicato che farà ricorso ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dicembre 2021 " L'no vax dell'Asl 6 disospesa dal lavoro è stata riammessa dal. Una sentenza che fa già discutere ."La Asl6 mi ha comunicato che...

Advertising

jacketizi : ?? MASCHERINA E VACCINO??SUL BRACCIO. Questa è la rappresentazione di GESÙ Bambino che “PORTA IN DONO IL VACCINO” a… - Amaccagno66Anna : @roxgiuse @chiadegli se io sono un cinquantenne fumatore ,ipercolesterolemico, sovrappeso ed ho un IMA a 5 gg dal v… - rep_roma : L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà [a… - Marisab79879802 : RT @MarcoDei3: @LVDA_Acid Se un SOLO giudice federale ha bloccato l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari in 10 stati degli Usa, me… - Elisa34012803 : RT @MarcoDei3: @LVDA_Acid Se un SOLO giudice federale ha bloccato l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari in 10 stati degli Usa, me… -