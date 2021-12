Tentata estorsione in un cantiere edile, arrestato un 38enne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Casalnuovo (Napoli) i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato in flagranza di reato per Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Giovanni Sandomenico, 38enne di Volla. L’uomo, nella giornata precedente, si era recato a Casalnuovo presso un cantiere edile di un imprenditore casertano. Pretendeva di parlare con l’imprenditore. La vittima, però, ha denunciato immediatamente quanto accaduto. I militari di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale tenenza hanno organizzato un servizio presso il cantiere e così hanno bloccato ed arrestato il 38enne che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, voleva 20mila euro. Perquisito, è stato trovato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Casalnuovo (Napoli) i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hannoin flagranza di reato peraggravata dal metodo mafioso Giovanni Sandomenico,di Volla. L’uomo, nella giornata precedente, si era recato a Casalnuovo presso undi un imprenditore casertano. Pretendeva di parlare con l’imprenditore. La vittima, però, ha denunciato immediatamente quanto accaduto. I militari di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale tenenza hanno organizzato un servizio presso ile così hanno bloccato edilche, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, voleva 20mila euro. Perquisito, è stato trovato ...

