Telese duro con la Salernitana | “È una farsa | devono pagare”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il giornalista Luca, il quale ha rilasciato delle considerazioni molto dure relative al caso: “L’Italia è una, il Paese dei concorsi truccati, delle proprietà ballerine. I club omertosi, che hanno fatto finta che la soluzione fosse stata trovata,. Malagò dovrebbe annullare la proroga, una cosa o è seria o non lo è. Se non ci sarà nessun annullamento tra qualche mese il problema si riproporrà“. Lotito“Tutto doveva accadere prima che iniziasse il campionato. O regolarizzi lao non iscrivi la Lazio, il serpente che si morde la coda in questo caso è il club capitolino. Quando scenderà in Serie B la...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Telese duro

SpazioNapoli

... emigranti nei primi del '900 dalla Liguria, rappresentò uncolpo. Ex marine, ha visto le ... Rocco, di origine italiane e appartenente all'85esima Divisione, è lucido come un giovanotto ...Il suo pugnocontro i No vax dalla pagina Facebook è rimbalzato presto sulle pagine dei ... ha insistito all'interno di vivace scontro con Luca. Sospeso dall'ordine per le sue posizioni, ...Questa sera, mercoledì 8 dicembre 2021, dalle 21:15 su La 7, va in onda l’undicesima puntata della quinta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare ...Un atto d’accusa forte nei confronti del Partito Democratico di Torre Annunziata. Un intervento particolarmente duro quello di Ciro Alfieri, pronunciato questa mattina in occasione del voto sulla mozi ...