Silvia Toffanin svela l’impensabile retroscena su Berlusconi | “Si travestiva…”

Leggi su topicnews

(Di venerdì 17 dicembre 2021)racconta un dettaglio inedito sulla vita priva di Silvioe lascia tutti senza parole: “Si travestiva”,. Ecco i dettagli della vicenda La bella conduttrice, padrona di casa del seguitissimo programma “Verissimo” torna a far parlare di sé. Infatti la bella presentatrice fa coppia fissa ormai da anni con Pier Silvioe ad oggi sono una delle coppie più amate e seguite nel mondo dello spettacolo.Oggi finiscono nel mirino del gossip per un dettaglio ineditoto dalla stessa. Questo particolare però non riguarderebbe solamente la sua vita privata ma andrebbe in qualche modo a coinvolgere anche il celebre ...