Shock a Palermo in una casa di cura | disabili picchiati e torturati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Orrore amaltratti fino alla tortura in unadi. I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti aiassistiti nelladiSuor Rosina. Le indagini della Guardia di Finanza di“Gli ospiti del centro sono sottoposti a un regime di vita che non è eccessivo definire contrario al principio di umanità e scontano quotidianamente la pena della lorotà con il loro essere sottoposti a torture sistematiche che aggravano la loro condizione mentale e ne devastano il corpo“ È quanto scrive il gip di Termini Imerese () nell’ordinanza che dispone 35 arresti. Solo dieci indagati sono finiti in carcere, per sette sono ...