Sci alpino, Christof Innerhofer contrariato: “Pista non uguale per tutti, primi numeri svantaggiati” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Christof Innerhofer non è riuscito ad andare oltre un deludente 28mo posto nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro è sceso col pettorale numero 2 sulla sempre insidiosa Pista Saslong, faticando a esprimere la sua migliore sciata e restando lontano dalle posizioni che contano. L’azzurro non ha festeggiato nel miglior modo possibile il suo 37mo compleanno, che ricorre proprio nella giornata odierna. Il nostro portacolori potrebbe avere pagato a caro prezzo il numero basso di pettorale, perché col passare dei minuti la Pista si è velocizzata e chi è partito dopo sembra averne tratto vantaggio (in effetti in top-10 ci sono soltanto due atleti scesi tra i primi dieci, ovvero gli statunitensi Ryan Cochran-Siegle e Travis Ganong, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)non è riuscito ad andare oltre un deludente 28mo posto nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurro è sceso col pettorale numero 2 sulla sempre insidiosaSaslong, faticando a esprimere la sua migliore sciata e restando lontano dalle posizioni che contano. L’azzurro non ha festeggiato nel miglior modo possibile il suo 37mo compleanno, che ricorre proprio nella giornata odierna. Il nostro portacolori potrebbe avere pagato a caro prezzo il numero basso di pettorale, perché col passare dei minuti lasi è velocizzata e chi è partito dopo sembra averne tratto vantaggio (in effetti in top-10 ci sono soltanto due atleti scesi tra idieci, ovvero gli statunitensi Ryan Cochran-Siegle e Travis Ganong, ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ? - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - zazoomblog : Sci alpino Dominik Paris: “Sciata che dà fiducia ma non sono ancora al top: manca l’ultimo step” - #alpino… - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia a 0.15 da Mirjam Puchner nella seconda prova della discesa in Val d'Isere. Quinta Elena Cu… -