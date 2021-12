Omicidio Diabolik, arrestato il presunto killer di Fabrizio Piscitelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dolore nel cuore e la felicità per l'arresto del presunto killer. Sono le prime parole subito dopo l'arresto del killer, dai genitori di Fabrizio Piscitelli , ucciso il 7 agosto 2019 nel parco ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dolore nel cuore e la felicità per l'arresto del. Sono le prime parole subito dopo l'arresto del, dai genitori di, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco ...

