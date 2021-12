Magalli condannato per diffamazione | Adriana Volpe interviene | ecco cosa farà con i soldi del risarcimento

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle passate ore è giunta la decisione del giudice su Giancarlodopo la querela diper alcune sue dichiarazioni rilasciate in una intervista al settimanale Chi. Il conduttore ha però giocato d’anticipo annunciando tutto sui social e tirando in ballo il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini.dopo la querela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - claudia__74 : RT @TweetNotizie: Adriana Volpe replica a Magalli dopo la sentenza: «Non paghi solo una multa, sei stato condannato». - AltriMondiGazza : RT @Agenzia_Ansa: Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione aggravat… -

Il Tribunale di Milano haGiancarloper diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in relazione ad un'intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà ...Leggi anche Volpe a: "Sei statoe dovrai pagare" "Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna ...Giancarlo Magalli lancia una frecciatina ad Adriana Volpe, la conduttrice lo attacca duramente sui social e svela come stanno davvero le cose.Da Adriana Volpe la risposta social alle parole di Giancarlo Magalli. La conduttrice non ci sta e spiega punto per punto condanna e multe da pagare ...