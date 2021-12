Le Iene – Speciale Covid a due anni dall’inizio della pandemia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Iene tornano questa sera venerdì 17 dicembre con uno Speciale dal titolo Due anni di Covid. Contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini, per raccontare i passi avanti fatti dalla scienza per sconfiggere il virus. Come pure i vaccini, le terapie, il green pass e la quarta ondata. E non solo nella serata condotta Gaetano … L'articolo provIene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Letornano questa sera venerdì 17 dicembre con unodal titolo Duedi. Contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini, per raccontare i passi avanti fatti dalla scienza per sconfiggere il virus. Come pure i vaccini, le terapie, il green pass e la quarta ondata. E non solo nella serata condotta Gaetano … L'articolo provda Velvet Gossip.

Advertising

tvblogit : “Due anni di covid”, stasera lo speciale de Le Iene. Gaetano Pecoraro: “Doveroso continuare a raccontare la pandemi… - giancasalemi : RT @RossellaSmira: #Speciale @LeIene: “Due anni di #Covid_19, come è cambiata la vita e cosa ci aspetta nel 2022 - raspa90 : RT @RossellaSmira: #Speciale @LeIene: “Due anni di #Covid_19, come è cambiata la vita e cosa ci aspetta nel 2022 - SerieTvserie : “Due anni di covid”, stasera lo speciale de Le Iene. Gaetano Pecoraro: “Doveroso continuare a raccontare la pandemi… - RossellaSmira : #Speciale @LeIene: “Due anni di #Covid_19, come è cambiata la vita e cosa ci aspetta nel 2022… -