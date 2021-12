Lazio-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Scontro delicatissimo questo dell’Olimpico, visto che in chiave Champions i biancocelesti hanno finito i bonus, ma al contempo i rossoblu in zona retrocessione devono far punti a tutti i costi. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di venerdì 17 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Lazio-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per la diciottesima giornata di. Scontro delicatissimo questo dell’Olimpico, visto che in chiave Champions i biancocelesti hanno finito i bonus, ma al contempo i rossoblu in zona retrocessione devono far punti a tutti i costi. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di venerdì 17 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - cmercatoweb : #SerieA: le formazioni ufficiali di #LazioGenoa ?? - Primefelix1 : RT @sidiq_aryan: Lazio vs Genoa Live Stream - sidiq_aryan : RT @sidiq_aryan: Lazio vs Genoa Live Stream - sidiq_aryan : Lazio vs Genoa Live Stream -