Intossicati da monossido di carbonio | in ospedale madre e due bambini

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuonabitacolo (Sa) – Tre persone,e due figli, sono rimaste intossicate daldia Buonabitacolo, nel Salernitano. E’ accaduto la notte scorsa in un’abitazione del piccolo centro del Vallo di Diano molto probabilmente per il malfunzionamento di una stufa. I tre, la donna 25 anni ed i due figli di 3 anni e 15 mesi, sono stati soccorsi e trasportati in un primo momento presso l’di Polla. A causa delle loro condizioni di salute, la donna è stata trasferita a Salerno presso l’San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, mentre i due piccoli al Santobono di Napoli. Le tre persone non sono in gravi condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.