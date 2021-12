Intervista online a Davide Toffolo lunedì 20 dicembre alle 21 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si conclude lunedì 20 dicembre alle 21.00 con una speciale Intervista a Davide Toffolo la programmazione della Polinote Music Room, che nel 2021 ha ospitato importanti artisti del territorio tra interviste online e laboratori in presenza, quali Mellow Mood, Luca Colussi, Stefano Amerio, Enrica Bacchia e Massimo Zemolin, Josué Gutiérrez, Elsa Martin, Glauco Venier, Alberto Milani, Angelo Comisso e Nevio Zaninotto. A condurre l’Intervista on line sulla pagine fb del progetto, inserita nella rassegna Natale a Pordenone promossa dal Comune, al fumettista, cantautore e chitarrista italiano, frontman dei Tre allegri Ragazzi Morti sarà l’insegnante della Scuola di Musica Polinote Giovanni Gorgoni. Gli appuntamenti della Polinote Music Room ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si conclude2021.00 con una specialela programmazione della Polinote Music Room, che nel 2021 ha ospitato importanti artisti del territorio tra intervistee laboratori in presenza, quali Mellow Mood, Luca Colussi, Stefano Amerio, Enrica Bacchia e Massimo Zemolin, Josué Gutiérrez, Elsa Martin, Glauco Venier, Alberto Milani, Angelo Comisso e Nevio Zaninotto. A condurre l’on line sulla pagine fb del progetto, inserita nella rassegna Natale a Pordenone promossa dal Comune, al fumettista, cantautore e chitarrista italiano, frontman dei Tregri Ragazzi Morti sarà l’insegnante della Scuola di Musica Polinote Giovanni Gorgoni. Gli appuntamenti della Polinote Music Room ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioGenoa ?? All'interno l'intervista esclusiva ad Adam #Marusic! Qui per il downlo… - flazia24 : RT @OfficialSSLazio: ?? È online il match program di #LazioGenoa ?? All'interno l'intervista esclusiva ad Adam #Marusic! Qui per il download… - grumpyele : ho dovuto fare un’intervista online ma da sola(?) un incubo è stata avevo 30 secondi per leggere la domanda e 60 se… - Fingun : @stanzaselvaggia si trova ancora online l'intervista incriminata? - udine20 : Intervista online a Davide Toffolo lunedì 20 dicembre alle 21 - -