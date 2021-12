Inter, Calhanoglu: «Partita difficile, ma vogliamo chiudere bene l’anno» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Hakan Calhanoglu, fantasista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre Partita della sfida contro la Salernitana Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre Partita di Salernitana-Inter: le sue dichiarazioni PRIMA CONTRO ULTIMA – «Sono partite difficili. Loro vorranno salire di classifica e noi vogliamo chiudere bene l’anno. Abbiamo due partite che vogliamo vincere, vogliamo difendere il primo posto». Partita – «Loro sono una squadra che difende bene. Dobbiamo stare attenti quando perdiamo palla alle loro ripartenza. Hanno giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Hakan, fantasista dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel predella sfida contro la Salernitana Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel predi Salernitana-: le sue dichiarazioni PRIMA CONTRO ULTIMA – «Sono partite difficili. Loro vorranno salire di classifica e noi. Abbiamo due partite chevincere,difendere il primo posto».– «Loro sono una squadra che difende. Dobbiamo stare attenti quando perdiamo palla alle loro ripartenza. Hanno giocatori ...

