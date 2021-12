Il Quirinale ora si può visitare in digitale su Google Arts & Culture (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Casa degli italiani apre al mondo "Questo è un palazzo vivo che si è aperto al mondo" dice Giovanni Grasso, il consigliere per la Stampa del Quirinale, presentando l'ambizioso progetto di virtualizzazione con cui la Casa degli italiani diventa accessibile a tutti gli utenti su Google Arts & Culture. Basta andare su g.co/Quirinale … Leggi su it.mashable (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Casa degli italiani apre al mondo "Questo è un palazzo vivo che si è aperto al mondo" dice Giovanni Grasso, il consigliere per la Stampa del, presentando l'ambizioso progetto di virtualizzazione con cui la Casa degli italiani diventa accessibile a tutti gli utenti su. Basta andare su g.co/

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale ora Il Palazzo del Quirinale è visitabile su Google Arts & Culture Di cosa si tratta? Il Palazzo del Quirinale ne possiede oltre 200! Di sicuro in questo luogo non si perde vista dell'ora! Sede di orologi fatti a mano e pendole provenienti da diverse parti del mondo,...

Quirinale: da Mattarella una delegazione dell'Osservatorio giovani editori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell'Osservatorio Permanente dei Giovani Edit ...

