Ibrahimovic | il libro “Adrenalina” è il più venduto in Italia

Zlatan Ibrahimovic al top, non solo in campo. Come riporta il Corriere della Sera, il libro Adrenalina. My untold stories, scritto insieme a Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, è in vetta alle classifiche dei libri più venduti in Italia. Lo svedese supera così avversari di rilievo come Ken Follett, il fumettista Zerocalcare e l'autore

