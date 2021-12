Grande festa in casa Ronaldo: svelato il sesso dei gemelli di Cristiano e Georgina Rodriguez (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il pancino di Georgina Rodriguez si vede appena, ma la gioia per l’arrivo dei due gemelli in casa di Cristiano Ronaldo è davvero incontenibile. Anche gli altri figli della coppia non vedono l’ora di allargare la famiglia e sono proprio loro i protagonisti del siparietto social in cui il calciatore e la modella svelano il sesso dei bimbi che nasceranno in primavera. Si tratta di un maschietto e di una femminuccia, mix perfetto per la big-family di Cristiano. Sono stati il primogenito Cristiano Jr, insieme a Eva, Mateo e Alana Martina a scoppiare i palloncini e svelare che avranno un fratellino e una sorellina. Per la casa svolazzavano coriandoli rosa e azzurri tra maschietti che esultavano per l’arrivo di un altro ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il pancino disi vede appena, ma la gioia per l’arrivo dei dueindiè davvero incontenibile. Anche gli altri figli della coppia non vedono l’ora di allargare la famiglia e sono proprio loro i protagonisti del siparietto social in cui il calciatore e la modella svelano ildei bimbi che nasceranno in primavera. Si tratta di un maschietto e di una femminuccia, mix perfetto per la big-family di. Sono stati il primogenitoJr, insieme a Eva, Mateo e Alana Martina a scoppiare i palloncini e svelare che avranno un fratellino e una sorellina. Per lasvolazzavano coriandoli rosa e azzurri tra maschietti che esultavano per l’arrivo di un altro ...

XFactor_Italia : È stata una grande festa e vi ringraziamo per essere stati con noi! ???? #XF2021 - MattiaBriga : ?? Video Intervista col @CorriereTv - AlexGiudetti : RT @dessere88: Dicono che lavorano senza sosta a prudere giocattoli per la grande festa ?? Arriverà veramente? And all this is sent to all… - dessere88 : Dicono che lavorano senza sosta a prudere giocattoli per la grande festa ?? Arriverà veramente? And all this is se… - Sandro15533442 : RT @MassimoMalvest1: Grande partecipazione di cittadini vaccinati, per la festa della terza inoculazione organizzata dal Comune di Camposan… -