Due fratellini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio in un campo nomadi nel foggiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio scoppiato in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno avvolto alcune baracche che sono state distrutte dalle fiamme. All'interno di una baracca sono stati trovati morti i due bimbi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. Si tratta di due fratellini: un bambino di 4 anni e di una bambina di due. Stando ad una prima ricostruzione i due fratellini stavano dormendo quando è scoppiato l'incendio. Non è escluso che le fiamme possano essere stare causate da una stufa artigianale utilizzata per scaldare la baracca dove i fratellini vivevano. Nel ... Leggi su agi (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Due bambini di 2 e 4in unscoppiato in una Stornara, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno avvolto alcune baracche chestate distrutte dalle fiamme. All'interno di una baraccastati trovatii due bimbi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. Si tratta di due: un bambino di 4e di una bambina di due. Stando ad una prima ricostruzione i duestavano dormendo quando è scoppiato l'. Non è escluso che le fiamme possano essere stare causate da una stufa artigianale utilizzata per scaldare la baracca dove ivivevano. Nel ...

