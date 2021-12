Covid, in Campania aumentano i ricoveri in terapia intensiva: 1.841 casi e 7 morti nelle ultime 48 ore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumenta, in Campania, l’indice di contagio e aumentano anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore, sono 1.841 i casi positivi al Covid su 38.876 test esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 4.43% oggi è 4,73%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali aumentano a 33 i ricoveri in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri). Stessa situazione in degenza dove i ricoveri arrivano a 412 (+17 rispetto a ieri). L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumenta, in, l’indice di contagio eanche i, sia inche in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione24 ore, sono 1.841 ipositivi alsu 38.876 test esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 4.43% oggi è 4,73%. Sette i decessi48 ore e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedalia 33 iin(+7 rispetto a ieri). Stessa situazione in degenza dove iarrivano a 412 (+17 rispetto a ieri). L'articolo ...

