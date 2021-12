Calciomercato Napoli | inizia il dopo Manolas | la lista dei centrali

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Quello che non si è concretizzato in estate è successo a distanza di pochi mesi. Kostasha animato ildelpassando dai partenopei ai greci dell’Olympiacos. Il centrale difensivo ellenico, quindi, torna a casaaver lasciato la compagine biancorossa nel 2014 per approdare in Serie A vestendo la maglia della Roma. Gli azzurri lo avevano acquistato nel 2019 a fronte di un esborso si 36 milioni di euro: è stato rivenduto per cifra di 4 milioni, una minusvalenza enorme. Adesso, Luciano Spalletti attende il sostituto dell’ex giallorosso per affrontare al meglio i tre impegni stagionali: ecco ladei candidati.: laper Luciano Spalletti Si chiude una porta e si apre un portone. Mai ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE LA CESSIONE DI MANOLAS ALL'OLYMPIACOS Accordo formalizzato ed efficace da gennaio 2022… - _Sport_Calcio_ : Si avvicina la finestra di mercato: cosa serve alle big della nostra Serie A? #17dicembre - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Si avvicina la finestra di mercato: cosa serve alle big della nostra Serie A? #17dicembre - f_torrente01 : Meret non rinnova e il Napoli valuta Dragowski della Fiorentina. | @Ftbnews24 #Napoli #Dragowski #Meret -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Buono il suo avvio di stagione, ha affrontato anche ilal Maradona giocando da esterno sinistro . La trattativa potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti tra la società partenopea e il ...... se non ora quando?, indagati gli agenti Ramadani e Chiodi: faro su cessioni Pjanic e Chiesa. Pm: 'Sistema per non pagare le tasse'e Milan hanno viaggiato a lungo a braccetto in ...NAPOLI - Lorenzo Insigne si apre ai tifosi in una chiacchierata ... Benitez mi ha completato: avevo sempre pensato che per me il calcio fosse solo attaccare. Il calcio con Sarri è gioia: mi sono ...Se è partita la caccia all’anti-Inter, sappiamo già chi è la volpe, e chi può essere il suo primo antidoto. Le risposte sono, ...