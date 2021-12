Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Austria è arrivato il via libera per pranzi e cene di Natale, ma solo per gli immunizzati. I vaccinati e guariti potranno vedersi in gruppi al massimo di dieci persone, mentre per riunioni tra gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Inè arrivato il via libera per pranzi e cene di, maper gli. I vaccinati e guariti potranno vedersi in gruppi al massimo di dieci persone, mentre per riunioni tra gli ...

