Appello di Patrick Zaki a Instagram | Fatemi riavere il mio account

Advertising

amnestyitalia : #PatrickZaki e i rischi del ritorno sui social: importante segnalare i profili falsi - amnestyitalia : La notizia più bella della settimana è stata la scarcerazione di Patrick Zaki. Ricordiamo che non è finita e che le… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un appello a Instagram per riavere l'accesso al proprio account dopo 22 mesi in carcere. Lo chiede Patrick Zaki con un tw… - iolanda_pitti : RT @riccardo1449: - riccardo1449 : -

Ultime Notizie dalla rete : Appello Patrick

... la rapidità con cui questa è avvenuta e il fatto cheOrlando, ora capo di Digital World, ... due tribunali distrettuali federali hanno sospeso le leggi in attesa dell'. In tutto questo, ...Padova, città della Pace e dei Diritti umani, rivolge una cittadini, associazioni e ... il lavoro per le persone rimaste intrappolate in Afghanistan, la cittadinanza onoraria aZaki ...A pochi giorni dalla sua scarcerazione, Patrick Zaki lancia un appello a Instagram per rientrare in possesso del suo account "patrickoo91" ..."Sto faticando per riaverlo perché ho perso l'accesso a numero di telefono e indirizzo di posta elettronica precedenti. Sapete, sono stato un prigioniero politico negli ultimi due anni", ha scritto su ...