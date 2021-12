Vestire, viaggiare, vivere. In un volume la summa del 'Piombo - pensiero' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uno stilista, un viaggiatore, un pensatore. In sintesi Massimo Piombo. Il fashion designer ligure (il suo marchio porta il suo nome) si divide fra la moda, il mare, i viaggi e la scrittura. Oltre al ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uno stilista, un viaggiatore, un pensatore. In sintesi Massimo. Il fashion designer ligure (il suo marchio porta il suo nome) si divide fra la moda, il mare, i viaggi e la scrittura. Oltre al ...

Ultime Notizie dalla rete : Vestire viaggiare Vestire, viaggiare, vivere. In un volume la summa del 'Piombo - pensiero' Piombo tiene una rubrica settimanale per un quotidiano e le sue riflessioni ora sono raccolte, in collaborazione con Marco Mottolese e postfazione di Vittorio Sgarbi, nel volume Vestire, viaggiare, ...

Vestire, viaggiare, vivere. In un volume la summa del "Piombo-pensiero"

Paola Pastorini

