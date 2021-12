Trasforma il suo spazio di lavoro in una gigantesca casa di pan di zenzero: la storia di un’impiegata (Di giovedì 16 dicembre 2021) In questi giorni lo spirito natalizio è ormai nell’aria. un’impiegata ha Trasformato il proprio spazio di lavoro in una grande casa di pan di zenzero per un concorso di decorazioni natalizie. La sua iniziativa ha destato grande stupore nel pubblico e nei suoi colleghi, che hanno individuato nella sua creazione una vera e propria attrazione a tema. un’impiegata Trasforma il suo spazio di lavoro di una casa di pan di zenzero: il suo amore per il Natale L’impiegata protagonista di questa storia ha 47 anni è originaria della California e si chiama Monika Orrey. Con questa sua “impresa” ha portato il suo amore per il Natale a un livello superiore. Secondo quanto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) In questi giorni lo spirito natalizio è ormai nell’aria.hato il propriodiin una grandedi pan diper un concorso di decorazioni natalizie. La sua iniziativa ha destato grande stupore nel pubblico e nei suoi colleghi, che hanno individuato nella sua creazione una vera e propria attrazione a tema.il suodidi unadi pan di: il suo amore per il Natale L’impiegata protagonista di questaha 47 anni è originaria della California e si chiama Monika Orrey. Con questa sua “impresa” ha portato il suo amore per il Natale a un livello superiore. Secondo quanto ...

