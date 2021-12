Spread Btp - Bund: chiude in rialzo a 132,4 punti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 132,4 punti, in rialzo rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 128 punti. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il differenziale tra Btp eha chiuso a 132,4, inrispetto alla chiusura del giorno precedente, a 128. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp La Bce colomba scalda le Borse e la galassia Agnelli vola Alla chiusura lo spread tra decennale italiano e tedesco segna 132 punti base (+2,95%) e i tassi dei due titoli benchmark crescono rispetto al dato finale di ieri. Il Btp si porta a +0,97% e il Bund ...

Milano chiude in verde (+0,4%) con spread a 131 punti Le borse del Vecchio continente terminano la seduta sopra la parità. Wall Street prosegue contrastata, mentre il dollaro si indebolisce sulla moneta unica e la sterlina. Petrolio in deciso rialzo. Oro ...

