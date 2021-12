Spezia-Lecce 0-2, Baroni: “Passaggio del turno giusto premio per la società e per i tifosi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Mi fa piacere questa prova. I ragazzi hanno sempre lavorato con grande applicazione, è un gruppo molto ricettivo e l’ha dimostrato sul campo. Avevo chiesto una partita di personalità, giocando senza paura, portando pressione allo Spezia e l’abbiamo fatto mostrando anche un buon calcio. Quindi ottima prestazione e il Passaggio del turno è il giusto premio per la società, per i tifosi e i ragazzi. Ora recuperiamo velocemente e testa al campionato”. Questo il commento a Mediaset dell’allenatore del Lecce, Marco Baroni, dopo la vittoria ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia che apre le porte agli ottavi contro la Roma: “E’ stato un ottimo test. Ho avuto buone risposte anche da chi ha giocato meno e da ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Mi fa piacere questa prova. I ragazzi hanno sempre lavorato con grande applicazione, è un gruppo molto ricettivo e l’ha dimostrato sul campo. Avevo chiesto una partita di personalità, giocando senza paura, portando pressione alloe l’abbiamo fatto mostrando anche un buon calcio. Quindi ottima prestazione e ildelè ilper la, per ie i ragazzi. Ora recuperiamo velocemente e testa al campionato”. Questo il commento a Mediaset dell’allenatore del, Marco, dopo la vittoria ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro loche apre le porte agli ottavi contro la Roma: “E’ stato un ottimo test. Ho avuto buone risposte anche da chi ha giocato meno e da ...

