Roma | Spinazzola corre verso il recupero | può rientrare a fine gennaio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’esterno dellasta recuperando dall’infortunio e potrebbeper ladiIl nuovo anno potrebbe aprirsi nel migliore dei modi per Leonardoe la. L’esterno azzurro, infatti, che sta recuperando dal grave infortunio patito nel corso di Euro 2020, potrebbe presto tornare in campo. Come riportato dal Corriere della Sera, a breve avrà un nuovo consulto con il professor Lempaien per verificare per l’ultima volta le sue condizioni. In caso di via libera,potrà tornare a disposizione di Mourinho per ladi. L'articolo proviene da Calcio News 24.