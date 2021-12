Rapporto Rsf 2021 | record di giornalisti detenuti nel mondo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Con 488in detenzione arbitraria in tutto il, Reporters sans frontières (Rsf) non ha mai registrato un numero così alto diin prigione. È la denuncia contenuta nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Rsf

... Reporters sans frontières () non ha mai registrato un numero così alto di giornalisti in prigione. È la denuncia contenuta nelannuale dell'ong che difende la libertà di informazione e ...Ildisottolinea, infine, che Messico e Afghanistan restano i due Paesi più pericolosi per gli operatori dell'informazione, rispettivamente con 7 e 6 omicidi. Yemen e India condividono ...Reporter senza Frontiere: "Mai così tanti giornalisti detenuti dal 1995, al primo posto Birmania, Bielorussia e Cina" ...Nel 2021 sono stati imprigionati in tutto il mondo 488 giornalisti mentre svolgevano il loro lavoro. Reporters sans frontières ...