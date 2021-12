Post Aguero, la Juventus è nei guai: futuro in Spagna (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Juventus potrebbe vedere complicarsi pesantemente l’arrivo del top player nelle prossime settimane: svolta dalla Spagna La Juventus è già fortemente indirizzata verso quelle che, tra poche settimane, potrebbero essere… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lapotrebbe vedere complicarsi pesantemente l’arrivo del top player nelle prossime settimane: svolta dallaLaè già fortemente indirizzata verso quelle che, tra poche settimane, potrebbero essere… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

lifeelsee : non penso che vada a commentare a caso il post di messi per aguero oltretutto - anao_boy : @JoPitalista @MBAPPESEXUAL_ @sfcjosin @GuiFera1234 eu so li vdds nesse post benzegordo com vini e aguero aposentado jddsfjfsaijdfaidajidja - infoitsport : Commovente addio di Messi ad Aguero, Georgina commenta il post: 'Ronaldo è il migliore' - Arianna_82_ : RT @Amookeena: Messi dedica un post su Facebook a Aguero e sotto Georgina commenta 'Ronaldo è il migliore', totalmente a sproposito. Bah. h… - Oldaa98 : RT @Amookeena: Messi dedica un post su Facebook a Aguero e sotto Georgina commenta 'Ronaldo è il migliore', totalmente a sproposito. Bah. h… -