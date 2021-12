Nuoto, Mondiali vasca corta: Benedetta Pilato in finale nei 50 rana col quarto tempo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Benedetta Pilato non ha impressionato nella semifinale dei 50 metri rana ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. L’azzurra non ha giganteggiato nelle due vasche in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), faticando nell’andata e poi recuperando qualcosa in un ritorno. La pugliese non è parsa ancora al livello dei giorni migliori, considerando il suo grande talento: resta qualche punto interrogativo sulla sua condizione fisica. La 16enne ha chiuso col terzo tempo nella seconda semifinale, toccando la piastra col crono di 29.76 (tre centesimi peggio rispetto alle batterie della mattina). L’azzurra ha terminato alle spalle della russa Nika Godun (29.42) e dell’irlandese Mona McSharry (29.65), beneficiando della ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)non ha impressionato nella semidei 50 metriai2021 diin. L’azzurra non ha giganteggiato nelle due vasche in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), faticando nell’andata e poi recuperando qualcosa in un ritorno. La pugliese non è parsa ancora al livello dei giorni migliori, considerando il suo grande talento: resta qualche punto interrogativo sulla sua condizione fisica. La 16enne ha chiuso col terzonella seconda semi, toccando la piastra col crono di 29.76 (tre centesimi peggio rispetto alle batterie della mattina). L’azzurra ha terminato alle spalle della russa Nika Godun (29.42) e dell’irlandese Mona McSharry (29.65), beneficiando della ...

Advertising

OA_Sport : Lorenzo Mora si giocherà una medaglia nella finale dei 100 dorso di domani, Thomas Ceccon fuori di un soffio - agatasun : RT @ellade1: Mondiali nuoto vasca corta: @antonio_d02 si prende il bronzo nei 400 stile libero - 3:36.83 - polverizzando il record svizzero… - infoitsport : Nuoto, Mondiali vasca corta: Benedetta Pilato in semifinale con il 3° tempo dei 50 rana, squalificata Castiglioni - infoitsport : Nuoto: Italia in finale nella staffetta 4x100 sl con il terzo tempo ai Mondiali in vasca corta 2021 - infoitsport : Nuoto, risultati batterie Mondiali 16 dicembre: super Razzetti in due Finali! Bene Cusinato, De Tullio e 4x100 sl u… -