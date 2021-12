Niente miracolo di San Gennaro a Napoli: il sangue non si è sciolto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Napoli – Niente miracolo di San Gennaro a Napoli, almeno per ora il sangue non si è sciolto. Così come già alle ore 9, quando l’abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la cassaforte con le reliquie del santo, anche al termine della celebrazione della messa il sangue di San Gennaro contenuto nell’ampolla è apparso completamente solido. La teca è stata mostrata ai fedeli ai piedi dell’altare e ora resterà in esposizione per l’intera giornata, nella speranza che possa ripetersi il prodigio della liquefazione del sangue, atteso ogni 16 dicembre come terzo miracolo dell’anno. In caso contrario, sarebbe il secondo anno consecutivo che non si ripete il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)di San, almeno per ora ilnon si è. Così come già alle ore 9, quando l’abate della Cappella di Sanmonsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la cassaforte con le reliquie del santo, anche al termine della celebrazione della messa ildi Sancontenuto nell’ampolla è apparso completamente solido. La teca è stata mostrata ai fedeli ai piedi dell’altare e ora resterà in esposizione per l’intera giornata, nella speranza che possa ripetersi il prodigio della liquefazione del, atteso ogni 16 dicembre come terzodell’anno. In caso contrario, sarebbe il secondo anno consecutivo che non si ripete il ...

Advertising

ilfaroonline : Niente miracolo di San Gennaro a Napoli: il sangue non si è sciolto - ChiaraDJ : @mai_unaGioiaIO Mi consolo ahahaha… Comunque nel mondo di Station niente è impossibile, però in questo caso saremmo… - sinoforseboh : In silenzio innanzi al maestoso schiumare dell'onde e gli odori acri di ancestrali tempi, percepisco l'unità di tut… - RoshankRavi : RT @soul35545188: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un mi… - filombria : @sebapucc Tvb Ne sto leggendo tutti come di un miracolo, per me carino, ma posso dire che finita la bomba mediatica… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente miracolo Napoli, no miracolo San Gennaro: sangue non si è sciolto Il sangue di San Gennaro contenuto nell'ampolla è apparso completamente solido Niente miracolo di San Gennaro a Napoli, almeno per ora il sangue non si è sciolto. Così come già alle ore 9, quando l'abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la ...

Uomini e Donne, caos in studio, Andrea Nicole e Ciprian stanno insieme, Gianni: 'Siete due st****i' ' La donna ha poi fatto il tifo per la Galgani, ironizzando: ' Prima o poi ci sarà questo miracolo. ... ' Non vali niente come persona! '. Maria De Filippi infine ha chiosato: ' Non faccio le ...

Niente miracolo per Douglas Costa: il Grêmio è retrocesso in Serie B Goal.com San Gennaro, questa volta il sangue non si è sciolto: Il miracolo di San Gennaro non si è compiuto, non si è sciolto il sangue per il miracolo di oggi, giovedì 16 dicembre ...

Napoli, no miracolo San Gennaro: sangue non si è sciolto Niente miracolo di San Gennaro a Napoli, almeno per ora il sangue non si è sciolto. Così come già alle ore 9, quando l'abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la c ...

Il sangue di San Gennaro contenuto nell'ampolla è apparso completamente solidodi San Gennaro a Napoli, almeno per ora il sangue non si è sciolto. Così come già alle ore 9, quando l'abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la ...' La donna ha poi fatto il tifo per la Galgani, ironizzando: ' Prima o poi ci sarà questo. ... ' Non valicome persona! '. Maria De Filippi infine ha chiosato: ' Non faccio le ...Il miracolo di San Gennaro non si è compiuto, non si è sciolto il sangue per il miracolo di oggi, giovedì 16 dicembre ...Niente miracolo di San Gennaro a Napoli, almeno per ora il sangue non si è sciolto. Così come già alle ore 9, quando l'abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la c ...