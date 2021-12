Napoli, Di Lorenzo: "Vincere con il Milan per uscire dalla crisi" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con i suoi 2070' in campo è lo stacanovista per eccellenza del Napoli : il protagonista della consueta chiacchierata settimanale di un tesserato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss è Giovanni Di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con i suoi 2070' in campo è lo stacanovista per eccellenza del: il protagonista della consueta chiacchierata settimanale di un tesserato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss è Giovanni Di ...

Advertising

matteomarani : RT @RivistaUndici: ?? Il capitano: Lorenzo Insigne. Un'intervista esclusiva, un viaggio emozionante in una città che vive una stagione inas… - infoitsport : Daino a CN24: 'Manolas via da Napoli? Non ne sarei così triste. Di Lorenzo lo preferisco a Theo Hernandez per una q… - infoitsport : Napoli, parla Di Lorenzo: 'La sconfitta con l'Empoli fa male. A Milano per vincere' - infoitsport : Napoli, Di Lorenzo: 'Milan forte. Noi siamo concentratissimi, brucia il ko con l'Empoli' - infoitsport : Napoli, Di Lorenzo: 'Vincere con il Milan per uscire dalla crisi' -