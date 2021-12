Magliani: “Via a tempo di record alle manutenzioni alla Marina di Civitavecchia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Civitavecchia – Cantiere aperto sull’area demaniale della Marina. In particolare, un’ala dell’anfiteatro è già stata transennata per consentire le operazioni. Spiega il Vicesindaco Manuel Magliani: “Abbiamo già detto che non solo è importante intervenire, ma è importante anche quando si interviene. Ebbene, la programmazione del cantiere alla Marina rappresenta un esempio dell’attenzione che l’Amministrazione Tedesco pone su questi temi. L’operazione in corso è infatti stata avviata e sarà conclusa a primavera, per consentire ai civitavecchiesi e ai visitatori una piena e sicura fruizione della nostra area di maggior pregio”. In particolare, nelle prossime settimane si procederà alla sostituzione dei marmi divelti o spaccati, a piccoli interventi di manutenzione, alla ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)– Cantiere aperto sull’area demaniale della. In particolare, un’ala dell’anfiteatro è già stata transennata per consentire le operazioni. Spiega il Vicesindaco Manuel: “Abbiamo già detto che non solo è importante intervenire, ma è importante anche quando si interviene. Ebbene, la programmazione del cantiererappresenta un esempio dell’attenzione che l’Amministrazione Tedesco pone su questi temi. L’operazione in corso è infatti stata avviata e sarà conclusa a primavera, per consentire ai civitavecchiesi e ai visitatori una piena e sicura fruizione della nostra area di maggior pregio”. In particolare, nelle prossime settimane si procederàsostituzione dei marmi divelti o spaccati, a piccoli interventi di manutenzione,...

