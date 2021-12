Lotus - 39 anni fa la scomparsa di Colin Chapman (Di giovedì 16 dicembre 2021) Trentanove anni senza Colin Chapman, senza il geniale (e a volte discusso) fondatore e progettista della mitica Lotus. Un marchio che ha iniziato il suo cammino nel 1952 - ma con origini che risalgono al 1948 -, ed è diventata grande protagonista delle corse internazionali tra la metà degli anni 50 e la fine dei 70, dalla Formula 1 alle vetture Sport e Turismo. L'elegante e raffinato Chapman, classe 1928, che si è formato agli studi d'ingegneria civile e aeronautica, si è spento a 54 anni nella sua casa di Norwich, nel Norfolk (Inghilterra orientale), proprio il 16 dicembre 1982, per un arresto cardiaco. In un periodo in cui i conti della Lotus erano in crisi e si era appena affacciato lo scandalo DeLorean, imprenditore con il quale ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 dicembre 2021) Trentanovesenza, senza il geniale (e a volte discusso) fondatore e progettista della mitica. Un marchio che ha iniziato il suo cammino nel 1952 - ma con origini che risalgono al 1948 -, ed è diventata grande protagonista delle corse internazionali tra la metà degli50 e la fine dei 70, dalla Formula 1 alle vetture Sport e Turismo. L'elegante e raffinato, classe 1928, che si è formato agli studi d'ingegneria civile e aeronautica, si è spento a 54nella sua casa di Norwich, nel Norfolk (Inghilterra orientale), proprio il 16 dicembre 1982, per un arresto cardiaco. In un periodo in cui i conti dellaerano in crisi e si era appena affacciato lo scandalo DeLorean, imprenditore con il quale ...

