LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: RAZZETTI D’ORO NEI 200 FARFALLA! De Tullio quarto nei 400 stile. Mora e Pilato in finale (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: E’ in finale Nicolò Martinenghi con il terzo posto nella seconda semfiinale. Chiude al terzo posto con 56?81. Vince l’olandese Kamminga con 56?41 in rimonta, secondo lo statunitense Fink con 56?48 16.15: Nicolò Martinenghi dà la caccia alla finale. Al via nella seconda semifinale Persson (Swe), Semianinov (Rus), Martinenghi (Ita), Kamminga (Ned), Fink (Usa), Viquerat (Fra), Reitshammer (Aut), Matzerath (Ger) 16.13: Il bielorusso Shymanovich, frenando nel finale, vince la prima semifinale con 56?54, secondo posto per il tedesco Schwingenschloegl con 56?80, terzo posto per il cinese Yan con 57?19 16.09: Tra poco la prima semifinale dei 100 rana uomini con Qin (Chn), Zabojnik (Cze), Yan (Chn), Shymanovich ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19: E’ inNicolò Martinenghi con il terzo posto nella seconda semfiinale. Chiude al terzo posto con 56?81. Vince l’olandese Kamminga con 56?41 in rimonta, secondo lo statunitense Fink con 56?48 16.15: Nicolò Martinenghi dà la caccia alla. Al via nella seconda semiPersson (Swe), Semianinov (Rus), Martinenghi (Ita), Kamminga (Ned), Fink (Usa), Viquerat (Fra), Reitshammer (Aut), Matzerath (Ger) 16.13: Il bielorusso Shymanovich, frenando nel, vince la prima semicon 56?54, secondo posto per il tedesco Schwingenschloegl con 56?80, terzo posto per il cinese Yan con 57?19 16.09: Tra poco la prima semidei 100 rana uomini con Qin (Chn), Zabojnik (Cze), Yan (Chn), Shymanovich ...

