LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Le Grand Bornand in DIRETTA: inizia la gara, azzurre a caccia del primo podio stagionale! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Errore sul terzo bersaglio di Sola, che indossa il pettorale rosso. 14:24 Errore in apertura di Hermann, poligono poco efficiente con tempi dilatati tra un colpo e l’altro, partenza in salita per la tedesca. 14:23 Al primo intermedio ci sono la bellezza di 8 atlete in appena tre secondi. 14:23 Notizia importante: non parte Franziska Preuss! 14:22 Braisaz vola in testa ai 500 metri con 6 decimi di margine su Sola. 14:21 Il pubblico francese è quello delle Grandi occasioni, l’atmosfera è stupenda. 14:20 Il percorso francese non è particolarmente selettivo, oggi, più che mai, la differenza la si potrebbe fare al poligono, difficilmente vedremo sul gradino più alto del podio un’atleta con errori. 14:19 Hermann passa al primo rilevamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:24 Errore sul terzo bersaglio di Sola, che indossa il pettorale rosso. 14:24 Errore in apertura di Hermann, poligono poco efficiente con tempi dilatati tra un colpo e l’altro, partenza in salita per la tedesca. 14:23 Alintermedio ci sono la bellezza di 8 atlete in appena tre secondi. 14:23 Notizia importante: non parte Franziska Preuss! 14:22 Braisaz vola in testa ai 500 metri con 6 decimi di margine su Sola. 14:21 Il pubblico francese è quello dellei occasioni, l’atmosfera è stupenda. 14:20 Il percorso francese non è particolarmente selettivo, oggi, più che mai, la differenza la si potrebbe fare al poligono, difficilmente vedremo sul gradino più alto delun’atleta con errori. 14:19 Hermann passa alrilevamento ...

