Incidente sul lavoro a Ischia, operaio cade da impalcatura e muore (Di giovedì 16 dicembre 2021) La vittima, di 59 anni, è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Rizzoli di Ischia, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalacatura mentre lavorava in un catiere edile di Forio, comune dell'isola di Ischia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del

