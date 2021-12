I No vax ora puntano le scuole, i volantini che terrorizzano i genitori sui vaccini ai bambini: «Siete diventati carnefici» (Di giovedì 16 dicembre 2021) «Il vaccino Pfizer o Moderna “hanno” tanti effetti avversi invalidanti oppure mortali che i vaccini tradizionali non hanno». Una frase, scritta persino con errori grammaticali, che è apparsa davanti agli istituti scolastici di Bari. È la propaganda No vax del sedicente Comitato proteggiamo i bambini, mobilitatosi il 16 dicembre in concomitanza con il vaccine day pediatrico della Regione Puglia. I bambini dai 5 agli 11 anni – sono previste oltre 3 mila somministrazioni – potranno ricevere la prima dose di vaccini in 151 scuole e strutture pediatriche pugliesi. «Giù le mani dai bambini» è il titolo che campeggia sui volantini affissi nel capoluogo. Sostenendo che «il Covid, per i bambini, è un semplice raffreddore», il comitato ha scelto di utilizzare ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) «Il vaccino Pfizer o Moderna “hanno” tanti effetti avversi invalidanti oppure mortali che itradizionali non hanno». Una frase, scritta persino con errori grammaticali, che è apparsa davanti agli istituti scolastici di Bari. È la propaganda No vax del sedicente Comitato proteggiamo i, mobilitatosi il 16 dicembre in concomitanza con il vaccine day pediatrico della Regione Puglia. Idai 5 agli 11 anni – sono previste oltre 3 mila somministrazioni – potranno ricevere la prima dose diin 151e strutture pediatriche pugliesi. «Giù le mani dai» è il titolo che campeggia suiaffissi nel capoluogo. Sostenendo che «il Covid, per i, è un semplice raffreddore», il comitato ha scelto di utilizzare ...

