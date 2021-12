I calcoli del governo sul taglio delle tasse, sconti su Irpef e assegno famigliare: chi risparmierà oltre 2 mila euro all’anno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentre Cgil e Uil agitano le piazze perché ritengono insufficiente e mal proporzionato lo “sconto” in busta paga, al ministero dell’Economia circolano delle tabelle riservate sull’impatto che il taglio dell’Irpef avrà sui redditi degli italiani. Il Corriere della Sera, entrato in possesso di queste schede, quantifica il risparmio che i lavoratori avranno nel 2022, con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio. A beneficiare maggiormente della riduzione dell’Irpef saranno i dipendenti con un reddito da 40mila euro lordi annui: pagheranno 945 euro in meno in busta paga. A questa cifra, nel caso in cui il lavoratore facesse parte di una famiglia monoreddito con un figlio a carico, andranno aggiunti 827 euro dell’assegno unico ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentre Cgil e Uil agitano le piazze perché ritengono insufficiente e mal proporzionato lo “sconto” in busta paga, al ministero dell’Economia circolanotabelle riservate sull’impatto che ildell’avrà sui redditi degli italiani. Il Corriere della Sera, entrato in possesso di queste schede, quantifica il risparmio che i lavoratori avranno nel 2022, con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio. A beneficiare maggiormente della riduzione dell’saranno i dipendenti con un reddito da 40lordi annui: pagheranno 945in meno in busta paga. A questa cifra, nel caso in cui il lavoratore facesse parte di una famiglia monoreddito con un figlio a carico, andranno aggiunti 827dell’unico ...

