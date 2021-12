Germania avvia vaccinazione 5 - 11enni | raccomandata per i fragili

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In diversi Laender della, tra cui la capitale Berlino e la Baviera, è iniziata la campagna dianti - Covid per i bambini di 5 - 11 anni, con l'obiettivo di contenere la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Germania avvia

Sputnik Italia

La commissione permanente per i vaccini dellaStiko (Staendige Impfkommission, ndr) ha ufficialmente raccomandato l'iniezione per i bambini con patologie pregresse, ma anche i bambini sani ...L'inflazioni inè memoria di drammi. Un secolo fa 1 kilo di pane costava 400 miliardi di marchi, ci segnala ... Oggi, Berlino sial 6% di inflazione. Niente, o quasi. "Ma ditelo ai ...Ha aperto una nuova grande infrastruttura di ricarica in Germania, ad opera del gigante energetico EnBW. Possono ricaricare 52 auto contemporaneamente, a un massimo di 300 kW ...Roma, 16 dic. (askanews) - In diversi Laender della Germania, tra cui la capitale Berlino e la Baviera, è iniziata la campagna di vaccinazione anti-Covid per i bambini di 5-11 anni, con l'obiettivo di ...