GdF di Bari scopre frode da 1 mln di Euro: perquisiti Caaf e 512 romeni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalle prime ore dell’alba, GdF di Bari scopre frode da 1 mln di Euro, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo pugliese, perquisizioni e sequestri per oltre 1.100.000 Euro nei confronti di 512 cittadini Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalle prime ore dell’alba, GdF dida 1 mln di, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo pugliese, perquisizioni e sequestri per oltre 1.100.000nei confronti di 512 cittadini

Advertising

larampait : (VIDEO) #Redditocittadinanza, false #residenze per percepire il #sussidio: sequestro nei confronti di cittadini rom… - AnsaPuglia : Reddito:false residenze in Italia per sussidio, frode da 1 mln. Perquisizioni Gdf Bari anche nei Caaf che hanno ges… - AgenziaOpinione : GDF – BARI * REDDITO DI CITTADINANZA – ILLECITI: « FALSE RESIDENZE PER PERCEPIRE IL SUSSIDIO, SEQUESTRO DI UN MILIO… - Eraclito99 : RT @GDF: #GDF #BARI: turbativa di #gare bandite da #EntiPubblici foggiani operanti nel campo della #sanità. Eseguite 6 #MisureCautelari per… - ExPaola17823616 : RT @GDF: #GDF #BARI: turbativa di #gare bandite da #EntiPubblici foggiani operanti nel campo della #sanità. Eseguite 6 #MisureCautelari per… -